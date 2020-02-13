Каждый третий отказ в возбуждении уголовного дела в России выдается незаконно, – омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Юрий Мельников в рамках Ковалевских чтений – 2020 в Екатеринбурге рассказал, что в России треть постановлений об отказе о возбуждении уголовного дела по заявлениям граждан выдается незаконно. «Сегодня в обществе как никогда велик запрос на справедливость, – сказал он. – Одна из проблем – необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел. В России свыше 2 млн в год постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела впоследствии отменяется. В целом за год более 6 млн постановлений об отказе, выходит, что каждое третье неправомерно».

По словам омбудсмена, в среднем в России по каждому 13-му преступлению уголовное дело возбуждается только после жалоб потерпевших в различные инстанции. От региона к региону эта цифра разнится. Например, в Приморье речь идет о каждом пятом преступлении. «Цифры очень тревожные», – подчеркнул Мельников.

Также он обратил внимание на нарушение прав потерпевших по уголовным делам в целом. «Мы много говорим о защите прав обвиняемых, подсудимых и осужденных, но мы стали забывать о защите прав потерпевших. Не очень здорово обстоит ситуация с этим», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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