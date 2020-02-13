Юрист назвал включение новых норм в Уголовный кодекс «законодательной клоунадой»

«Законодательная клоунада по включению в Уголовный кодекс Российской Федерации все новых и новых норм, которые до бесконечности расширили сферу уголовной репрессии, приводит к искусственному появлению конфликтов в сфере борьбы с преступностью», – с таким заявлением в рамках Ковалевских чтений – 2020 в Екатеринбурге выступил сегодня доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, член Высшей квалификационной коллегии судей РФ, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии ДВФУ Александр Коробеев.

По его словам, до половины деяний, признаваемых преступлениями экономической направленности, можно было бы «декриминализировать безболезненно», переведя их в разряд административных проступков или гражданско-правовых дилемм.

По мнению г-на Коробеева, число уголовных преступлений в России, по разным подсчетам, может составлять от 5 до 60 млн в год. «Это и по поводу псевдопреступлений, которые криминализированы в нашем УК РФ», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.02.20

Каждый третий отказ в возбуждении уголовного дела в России выдается незаконно, – омбудсмен. / Жена пострадавшего при взрыве на «Русском хроме» рассказала о цехе, где случилось ЧП (ФОТО, ВИДЕО). / Финал Кубка России по футболу пройдет в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»