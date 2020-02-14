Сезон «сусулей» начался раньше обычного (ФОТО)

В Екатеринбурге и других городах Свердловской области в этом году заметно раньше обычного появились сосульки на карнизах домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», управляющие компании уже принимают меры, чтобы минимизировать последствия падения сосулек. Например, УК «Стандарт» развесила на дверях домов, которые обслуживает, объявление, в котором просит жильцов убирать сосульки с самостоятельно установленных балконных козырьков.

Согласно прогнозу Уралгидрометцентра, в ближайшие выходные днем будет около 4-6 градусов ниже нуля, однако вчера температура воздуха поднималась до +1.

Напомним, в прошлом году первый несчастный случай с падением куска тающего льда с крыши произошел 23 февраля. 69-летняя пенсионерка пострадала, проходя прямо мимо здания мэрии, за что мэр Александр Высокинский получил прокурорское представление.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.02.20

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