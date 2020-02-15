«Я опустошен», – Шипулина лишат золотой медали из-за допинга-скандала

Известный биатлонист, депутат Госдумы России от Свердловской области Антон Шипулин прокомментировал информацию о том, что его собираются лишить золотой медали, завоеванной на Олимпиаде в Сочи. «У меня нет слов, я опустошен и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас. Всю жизнь я брал за правило верить своим партнерам по команде, не сомневаться в их чистоте. Я всегда верил и буду верить до последнего. Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защитить себя в CAS. От этого будет зависеть не только его судьба, но и судьба всей нашей команды, которая выиграла ту гонку. Гонку, которая стала для многих из нас лучшей в жизни. А теперь может превратиться в наш страшный кошмар. До последнего буду верить в то, что этого не произойдет», – прокомментировал сам Шипулин.

Биатлониста поддержал свердловский губернатор Куйвашев, который напомнил, что Шипулину пришлось завершить свою спортивную карьеру около года назад «из-за той нервотрепки, которую ему устроили из-за всех «допинговых скандалов». «Антон всегда был ярым противником употребления допинга, он порядочный и ответственный человек. Он никогда бы не подвел свою команду и страну. Тем более что ни одно подозрение насчет Антона так и не было подтверждено. Хочу поддержать Антона, пожелать ему сил и терпения. Правда на твоей стороне, мы в тебя верим», – сказал глава региона.

Напомним, Международный союз биатлонистов провел расследование в отношении биатлониста Евгения Устюгова и в итоге дисквалифицировала его на два года, аннулировав все его результаты в период с 27 августа 2013 года. В том числе – результаты мужской эстафеты, которая прошла 22 февраля 2014 года. Решение IBU означает, что вся сборная России будет лишена победы в этой эстафете – не только Евгений Устюгов, но и Алексей Волков, и Дмитрий Малышко, и Антон Шипулин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.02.20

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