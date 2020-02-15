Россию лишают первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады

Чемпион Олимпиады в Сочи – российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золотой награды, которую он завоевал в эстафете вместе с Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым. Таким образом, в общекомандном зачете Олимпиады 2014 года Россия опустится на второе место, уступив первенство норвежцам, передает РБК.

Как сообщается, все результаты Устюгова с 27 августа 2013 года по конец сезона 2013/14 будут аннулированы. Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что «есть такая информация по Устюгову». «Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации (от Союза биатлонистов России)», – приводит его слова «РИА Новости». В Союзе биатлонистов России уточнили, что официальная информация об Устюгове сегодня будет опубликована на сайте организации.

Таким образом, в общекомандном зачете Олимпиады 2014 года Россия опустится на второе место. В активе команды станет 10 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград (всего – 28). Первыми станут норвежцы, у которых станет 11 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей (всего – 27). Позиция в общекомандном зачете определяется по количеству золотых медалей.

Ранее сегодня стало известно, что виновной в нарушении антидопинговых правил признана чемпионка мира и Олимпийских игр Светлана Слепцова. Как сообщил ТАСС глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев, биатлонисты оспорят это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). «У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», – сказал Драчев.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 15.02.20

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