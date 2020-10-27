У российского биатлониста Устюгова отобрали три олимпийские медали из-за допинга

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста виновным в нарушении антидопинговых правил и лишила спортсмена трех олимпийских медалей.

Суд постановил аннулировать результаты Устюгова за период с 2010 года по 2014 годы, в том числе золото в масс-старте и бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золотую медаль в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Адвокат биатлониста Алексей Панич пояснил, что решение Спортивного арбитража не окончательное, его можно обжаловать в течение 21 дня, что и сделает защита спортсмена, передает ТАСС. Он заявил о множестве нарушений материального и процессуального права со стороны суда, что, по его мнению, «свидетельствует о низкой квалификации арбитра и отсутствии независимости CAS ADD». По словам адвоката, суд не принял во внимание многочисленные доказательства невиновности Устюгова. Речь идет в том числе об игнорировании «результатов дополнительно проведенных генетических исследований, свидетельствующих о наличии у Устюгова генетических мутаций, передавшихся ему от родителей, которые объясняют постоянно повышенный уровень гемоглобин», пояснил Панич.

Как сообщал «Новый День», в феврале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) признал Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и лишил золотой награды, которую он завоевал в эстафете вместе с Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым на Олимпиаде в Сочи. Спортсмен был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Из-за наказания Устюгова Россия потеряла золото в мужской эстафете в Сочи и опустилась на второе место в медальном зачете на Олимпиаде, уступив первенство норвежам. Биатлонист обжаловал решение IBU в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, Устюгов завершил спортивную карьеру в апреле 2014 года, сразу после Сочинской Олимпиады.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.10.20

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