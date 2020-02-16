Скончалась третья сотрудница «Русского хрома», пострадавшая при взрыве

В Первоуральске скончалась сотрудница завода «Русский хром 1915», пострадавшая во время ЧП на предприятии, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской больницы. Напомним, взрыв прогремел в среду утром на подстанции вспомогательного цеха. Травмы получили три электрика.

Первым умер мужчина, затем – 72-летняя женщина, которую госпитализировали в 40-ю больницу Екатеринбурга, последней скончалась еще одна женщина, ей было 62 года. У всех троих были ожоги 80-90% тела. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» – по этой части статьи предусмотрено уже вплоть до 4 лет лишения свободы.

Что стало причиной взрыва, пока неизвестно. Жена погибшего работника, которая также трудится на «Русском хроме», предположила, что произошло короткое замыкание.

Первоуральск, Елена Сычева

Первоуральск. Другие новости 16.02.20

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