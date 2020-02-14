Скончалась женщина, пострадавшая во время взрыва на «Русском хроме»

Скончалась 72-летняя женщина, которая пострадала во время взрыва на подстанции вспомогательного цеха АО «Русский Хром 1915». Речь идет о мастере, которая вчера была доставлена на вертолете в 40-ю больницу Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск». По их данным, женщина ушла из жизни примерно в 13:00.

Как сообщалось ранее, сегодня утром скончался 58-летний Евгений Никонов, мастер электроцеха. Сейчас первоуральские медики борются за жизни 62-летней женщины.

Напомним, накануне утром инцидент произошел на подстанции одного из вспомогательных цехов АО «Русский Хром 1915». В инциденте пострадали три электрика, в крайне тяжелом состоянии они были госпитализированы. Врачи диагностировали у всех ожоги 80-90% тела.

Сейчас прокуратура проводит проверку по факту происшествия. Также было возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 143 «Нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Сегодня следователи заявили о переквалификации его на ч.2 ст.143 УК РФ «Нарушения требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ожидается, что следующим шагом следователей станет переквалификация дела по той же статье, но уже на третью часть той же статьи: «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Екатеринбург, Владислав Тринько

Екатеринбург. Другие новости 14.02.20

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