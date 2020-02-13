Жена пострадавшего при взрыве на «Русском хроме» рассказала о цехе, где случилось ЧП (ФОТО, ВИДЕО)

Появились новые подробности о пострадавших во время взрыва на АО «Русский хром 1915». Известно, что 58-летний мужчина, у которого обожжено 90% тела, – это заместитель начальника электроцеха Евгений Никонов. На предприятии в должности мастера работает и его супруга, Светлана Никонова, которая пообщалась со съемочной группой «Интерра ТВ». «Видимо, произошло короткое замыкание», – рассказала женщина. Сейчас она находится в реанимационном отделении, где за жизнь ее супруга борются врачи.

Взрыв на «Русском хроме»

Как уже сообщал «Новый День», в Екатеринбург на вертолете в 40-ю больницу была доставлена 72-летняя мастер. Двое из троих пострадавших остаются в Первоуральской больнице – их невозможно перевезти, так как они находятся в крайне тяжелом состоянии, у них обожжена даже гортань.

Напомним, инцидент случился сегодня, около 8:30. Взрыв произошел на подстанции вспомогательного цеха АО «Русский хром 1915». В результате пострадали три электрика: 58-летний мужчина и две женщины 62 и 72 лет. Ожогами у них поражены 80-90% тела. Все трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Первоуральск, Владислав Тринько

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