У пострадавших от взрыва на «Русском хроме» ожоги 80-90% тела

Прокуратура Первоуральска начала проверку по факту взрыва подстанции на предприятии «Русский Хром», во время которого пострадали трое рабочих. Об этом «Новому Дню» рассказала старший помощник прокурора по Свердловской области Марина Канатова. По предварительной информации, инцидент на подстанции произошел из-за замыкания электропроводки.

Сильнее всех пострадал 58-летний мужчина – у него ожоги 90% поверхности тела. Также, по предварительным данным, пострадали 62-летняя женщина и 72-летняя мастер – последняя травмирована меньше всех – у нее 80% ожогов тела. Как рассказали корреспонденту агентства в больнице Первоуральска, где находятся пострадавшие, все они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, инцидент произошел примерно в девять утра. На «Русском хроме» случился взрыв на подстанции одного из вспомогательных цехов. Сейчас на предприятии работает комиссия. Кроме того, решается вопрос о транспортировке пострадавших на вертолете в ожоговый центр 40-й больницы Екатеринбурга.

На месте происшествия также работают руководство и сотрудники следственного отдела по Первоуральску СК России по Свердловской области, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и представители администрации предприятия, истребована документация технического характера, а также касающаяся соблюдения правил техники безопасности на производстве.

Первоуральск, Владислав Тринько

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