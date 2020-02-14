Скончался мужчина, пострадавший от взрыва на «Русском хроме» (ВИДЕО)

Сегодня утром скончался Евгений Никонов, который пострадал от взрыва на подстанции вспомогательного цеха АО «Русский хром 1915». Об этом «Новому Дню» сообщили его родные.

В пресс-службе первоуральской больницы рассказали, что мужчина скончался в шесть часов утра. Пострадавшая 62-летняя женщина, которая находится в больнице Первоуральска, по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ. Кроме того, врачи борются за жизнь 72-летней сотрудницы предприятия, которую вчера доставили на вертолете в 40-ю больницу Екатеринбурга. Обе в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, инцидент на АО «Русский хром 1915» произошел накануне в 8:30 утра. Взрыв прогремел на подстанции одного из вспомогательных цехов предприятия. В результате пострадали три электрика.

Взрыв на «Русском хроме»

Первоуральск, Владислав Тринько

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