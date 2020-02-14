российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 февраля 2020, 08:16 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Скончался мужчина, пострадавший от взрыва на «Русском хроме» (ВИДЕО)

Цех, в котором случилось ЧП

Сегодня утром скончался Евгений Никонов, который пострадал от взрыва на подстанции вспомогательного цеха АО «Русский хром 1915». Об этом «Новому Дню» сообщили его родные.

В пресс-службе первоуральской больницы рассказали, что мужчина скончался в шесть часов утра. Пострадавшая 62-летняя женщина, которая находится в больнице Первоуральска, по-прежнему подключена к аппарату ИВЛ. Кроме того, врачи борются за жизнь 72-летней сотрудницы предприятия, которую вчера доставили на вертолете в 40-ю больницу Екатеринбурга. Обе в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, инцидент на АО «Русский хром 1915» произошел накануне в 8:30 утра. Взрыв прогремел на подстанции одного из вспомогательных цехов предприятия. В результате пострадали три электрика.

Взрыв на «Русском хроме»

Первоуральск, Владислав Тринько

Первоуральск. Другие новости 14.02.20

14 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Забили гол в последнюю секунду и все равно проиграли: «Автомобилист» терпит третье поражение подряд. / «Водоканал» снова оставил целый микрорайон Екатеринбурга без воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

У пострадавших от взрыва на «Русском хроме» ожоги 80-90% тела

В Екатеринбург на вертолете доставили женщину, которая пострадала от взрыва на «Русском хроме»

Жена пострадавшего при взрыве на «Русском хроме» рассказала о цехе, где случилось ЧП (ФОТО, ВИДЕО)

В рубриках

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,