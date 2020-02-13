В Екатеринбург на вертолете доставили женщину, которая пострадала от взрыва на «Русском хроме»

В Екатеринбург из Первоуральска прилетел вертолет с 72-летней женщиной, которая пострадала во время взрыва на подстанции вспомогательного цеха АО «Русский Хром». Ее направили в ожоговый центр 40-й больницы Екатеринбурга. Состояние двух других потерпевших не позволяет их перевезти, рассказали в первоуральской больнице.

Напомним, взрыв произошел сегодня около девяти часов утра. Во время инцидента пострадали три электрика: 58-летний мужчина, и две женщины 62 и 72 лет. У всех врачи диагностировали ожоги 80-90% тела.

Прокуратура и следователи проводят на предприятии проверку по факту инцидента.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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