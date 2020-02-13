На «Русском хроме» взорвалась подстанция – трое рабочих госпитализированы

Сегодня около девяти часов утра на предприятии АО «Русский хром» произошел взрыв на одной из подстанций.

По предварительной информации, пострадали мужчина и две женщины, работающие в бригаде электриков. Пресс-секретарь завода Всеволод Орешкин рассказал «Новому Дню», что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас на заводе работает комиссия, которая выясняет, что стало причиной взрыва.

На «Русском хроме» также уточнили, что взрыв произошел на подстанции вспомогательного цеха, поэтому работа предприятия не парализована.

Первоуральск, Владислав Тринько

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