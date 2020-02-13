По факту взрыва на «Русском хроме» возбуждено уголовное дело

В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту взрыва на предприятии «Русский хром», где серьезно пострадали трое сотрудников.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, дело возбуждено по ч.1 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». На предприятие выезжали руководители и сотрудники следственного отдела Первоуральска, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели ЧП и руководители организации. Истребована документация о соблюдении правил техники безопасности. Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшим, назначены экспертизы.

Напомним, сегодня около 9 часов утра случился взрыв на подстанции одного из вспомогательных цехов «Русского хрома». Пострадали трое рабочих, мужчина и две пожилых женщины. Сильнее всех – 58-летний мужчина, у него ожоги 90% поверхности тела. Несколько часов назад в Екатеринбург из Первоуральска прилетел вертолет с 72-летней пострадавшей, которую направили в ожоговый центр 40-й больницы. Состояние двух других потерпевших не позволяет их перевезти. Все трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Первоуральск, Евгения Вирачева

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