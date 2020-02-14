Уголовное дело о взрыве на «Русском хроме» переквалифицируют на более тяжкое

Следователи заявили, что решается вопрос о переквалификации уголовного дела о взрыве на «Русском хроме». Это связано с гибелью одного из пострадавших.

Ранее было возбуждено дело по части 1 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальная санкция по которой год лишения свободы. Как сообщили в СУ СК по Свердловской области, решается вопрос о переквалификации на ч.2 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» – по этой части статьи предусмотрено уже вплоть до 4 лет лишения свободы.

Сегодня утром скончался Евгений Никонов, который пострадал от взрыва на подстанции вспомогательного цеха АО «Русский хром 1915». Об этом «Новому Дню» сообщили его родные. За жизнь двух пострадавших женщин борются врачи.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 14.02.20

Прокуратура проверяет больницу, около которой пациент ползал по снегу. / В ДТП на федеральной трассе один человек погиб, трое ранены (ФОТО). / Скончался мужчина, пострадавший от взрыва на «Русском хроме» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»