В Санкт-Петербурге появился проспект имени уральского уличного художника (ФОТО)

В Санкт-Петербурге уличный художник Loketski поздравил своего коллегу из Екатеринбурга с 30-летием. Он переименовал проспект Славы в проспект Славы ПТРК. «Спасибо, Слава, за наклейки. От меня прими проспект. С Днем рождения», – написал художник в своем инстаграме.

Екатеринбургский стритартер подарок оценил и прокомментировал»: «Ор выше гор».

Напомним, среди работы Славы ПТРК – инсталляция «Россия страна возможностей», сделанная из костылей на фасаде заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще в Екатеринбурге, портрет Дэвида Боуи на трансформаторной будке, и серия портретов «Уличная грязь», написанная уличной грязью.

Санкт-Петербург, Елена Сычева

Санкт-Петербург. Другие новости 17.02.20

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