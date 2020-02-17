российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 февраля 2020, 11:56 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Санкт-Петербурге появился проспект имени уральского уличного художника (ФОТО)

В Санкт-Петербурге уличный художник Loketski поздравил своего коллегу из Екатеринбурга с 30-летием. Он переименовал проспект Славы в проспект Славы ПТРК. «Спасибо, Слава, за наклейки. От меня прими проспект. С Днем рождения», – написал художник в своем инстаграме.

Пост Loketski

Екатеринбургский стритартер подарок оценил и прокомментировал»: «Ор выше гор».

Напомним, среди работы Славы ПТРК – инсталляция «Россия страна возможностей», сделанная из костылей на фасаде заброшенной больницы скорой помощи в Зеленой Роще в Екатеринбурге, портрет Дэвида Боуи на трансформаторной будке, и серия портретов «Уличная грязь», написанная уличной грязью.

Санкт-Петербург, Елена Сычева

Санкт-Петербург. Другие новости 17.02.20

Прокуратура: машины скорой помощи не проходили предрейсовый техосмотр. / Россиян ждут трехдневные каникулы. / Долги по зарплате в Свердловской области выросли в два раза – до 64,6 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Страна возможностей» – уличный художник украсил фасад заброшенной больницы костылями (ФОТО)

Уличный художник Слава ПТРК рисует на трансформаторной будке Дэвида Боуи (ФОТО)

Уральский художник торгует картинами, написанными екатеринбургской грязью

В рубриках

Екатеринбург, Северо-Запад, Урал, Культура, Общество, Россия,