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Пятница, 1 декабря 2017, 11:32 мск

Екатеринбург

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Уральский художник торгует картинами, написанными екатеринбургской грязью

Уральский художник торгует картинами, написанными екатеринбургской грязью

Уральский уличный художник Слава ПТРК объявил о продаже работ проекта «Уличная грязь» – это серия портретов, написанных собственно уличной грязью из Екатеринбурга. Первая картина, портрет бездомного, сделанная в соавторстве с Владимиром Абихом, выставлена на Третьем аукционе искусства уличной волны. Стартовая цена – 500 евро.

Новый День: Уральский художник торгует картинами, написанными екатеринбургской грязью

«Проект много чего пережил, много где побывал, и скоро в его жизни будет новый и очень важный поворот, о котором я расскажу позже. А пока у вас есть шанс заполучить частичку уральского грязевого стрит-арта к себе в коллекцию. Цену мы выставили совершенно символическую, поэтому welcome на торги Artmossphere сегодня, в 20:00 по Москве», – написал художник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Екатеринбург, служба информации

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