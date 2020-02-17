Партию «Яблоко» на довыборах в заксо представит бывший депутат от КПРФ

Стало известно имя еще одного потенциального участника довыборов в областное заксобрание по Краснотурьинскому одномандатному округу.

Как рассказал корреспонденту «Нового Дня» член федерального бюро партии «Яблоко» Максим Петлин, кандидатом от партии планируется выдвинуть гражданского активиста Александра Столбова. Пикантность ситуации в том, что несколько лет назад Столбов был избран депутатом городской думы Серова от КПРФ. Узнать мнение на этот счет лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева не удалось, он не берет трубку.

Напомним, «Единую Россию» на довыборах будет представлять победитель праймериз, глава Ивделя Петр Соколюк. Имена кандидатов от остальных партий станут известны в ближайшие дни.

Краснотурьинск, Серов, Евгения Вирачева

Краснотурьинск, Серов. Другие новости 17.02.20

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