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Понедельник, 17 февраля 2020, 14:41 мск

Новости Екатеринбург

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Sting объявил о турне по России, в списке городов – Екатеринбург

Сегодня Стинг открыл предпродажу билетов на концерты в рамках своего турне по России My Song Tour. Екатеринбург попал в список четырех городов, в которые приедет исполнитель. Он выступит в «Екатеринбург-Экспо» 25 сентября 2020 года, цена билетов станет известна 19 февраля, когда они поступят в открытую продажу.

Стинг дважды бывал в Екатеринбурге. В последний раз – в 2018 году вместе с регги-исполнителем Шегги. Тогда британский музыкант также выступал в «Екатеринбург-Экспо», зал был наполнен до отказа.

В 2020 году Екатеринбург откроет российское турне звезды под названием My Song Tour. В Екатеринбурге Стинг выступит 25 сентября, затем отправится в Казань, Москву и Санкт-Петербург. Сейчас билеты на сайте звезды доступны только для членов фан-клуба. В открытую продажу они поступят 19 февраля.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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