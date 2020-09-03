Стинг отменил тур по России, концерта в Екатеринбурге не будет

Стинг отменил все свои концерты в России, которые должны были состояться в сентябре в рамках тура My Songs. Вернуть деньги можно у операторов, у которых приобретались билеты.

Информация об отмене турне по России, а также по Восточной Европе появилась на официальном сайте исполнителя. В Екатеринбург Стинг планировал приехать 25 сентября, а после должен был дать концерты в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас и эти, и другие выступления в рамках турне по Восточной Европе отменены.

Как говорится на сайте МВЦ «Екатеринбург-Экспо», где должно было состояться выступление, все деньги за билеты будут возвращены зрителям. «За возвратам просьба обращаться к билетным оператором, у которых приобретался билет», – сообщили в МВЦ.

Напомним, Стинг дважды бывал в Екатеринбурге. В последний раз – в 2018 году вместе с регги-исполнителем Шегги. Тогда британский музыкант также выступал в «Екатеринбург-Экспо», зал был заполнен до отказа.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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