На схеме мусорных потоков показали, где хранятся запасы боеприпасов армии РФ и объекты ПВО (СКРИНЫ)

Свердловское министерство энергетики и ЖКХ опубликовало измененную территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами – это главный документ «мусорной» реформы, где, в частности, указаны потоки движения ТКО до полигонов и объектов сортировки и переработки.

Примечательно, что на электронную карту, опубликованную на сайте областного минЖКХ, попали объекты стратегического назначения, в том числе склады боеприпасов (в частности, арсенала главного ракетно-артиллерийского управления) и позиционные районы противовоздушной обороны, как недействующие, так и действующие (это указано в самой электронной карте).

В минЖКХ «Новому Дню» пояснили, что все указанные сведения, впрочем, не являются секретными и были получены в ходе формирования терсхемы официально. В пресс-службе ЦВО получили запрос информации от редакции с вопросом о том, являются ли опубликованные сведения секретными, и пообещали ответить в течение семи дней – согласно ФЗ «О СМИ».

Екатеринбург, Елена Сычева

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