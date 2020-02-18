Минобороны проверяет минЖКХ на предмет разглашения гостайны

Специально созданная комиссия Центрального военного округа проверит информацию, размещенную на сайте Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, на предмет наличия сведений, составляющих государственную тайну. Об этом «Новому Дню» сообщили в ответ на запрос в пресс-службе ЦВО. Там уточнили, что о результатах проверки сообщат позднее.

Напомним, как вчера писало наше агентство, речь идет об электронной карте – приложении к территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, опубликованной на сайте областного минЖКХ. Помимо прочего на нее нанесены объекты стратегического назначения, в том числе склады боеприпасов (в частности, арсенала главного ракетно-артиллерийского управления) и позиционные районы противовоздушной обороны, как недействующие, так и действующие (это указано в самой электронной карте). Ранее в минЖКХ поясняли, что все указанные сведения, впрочем, не являются секретными и были получены в ходе формирования терсхемы официально.

Екатеринбург, Елена Сычева

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