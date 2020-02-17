За семь дней в Свердловской области 849 человек заболели пневмонией

В Свердловской области за прошлую неделю заболели пневмонией 849 человек. Такие данные сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Неделей ранее тех, кому поставили такой диагноз, было чуть больше – 860. «Показатель заболеваемости ниже уровня аналогичного периода 2019 года на 20%», – прокомментировали в региональном управлении санитарного ведомства.

Напомним, ранее замглавы свердловского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на специальном совещании в правительстве региона говорила, что в 53 случаях пневмония у свердловчан протекает тяжело. «15 человек с пневмонией находятся в реанимационных отделениях», – уточнила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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