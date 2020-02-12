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Среда, 12 февраля 2020, 10:29 мск

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С тяжелой пневмонией в реанимацию попали 15 человек

В Свердловской области за прошлую неделю пневмонией заболели 860 человек. Такие данные ранее приводили в управлении Роспотребнадзора по региону. При этом 78 человек были госпитализированы. Течение болезни требует наблюдения медиков.

Как сообщила на сегодняшнем совещании в правительстве Свердловской области представитель санитарного ведомства Анжелика Пономарева, в 53 случаях пневмония у свердловчан протекает тяжело. «15 человек с пневмонией находятся в реанимационных отделениях», – сказала она.

Напомним, каждую неделю в Свердловской области заболевают пневмонией почти 900 человек.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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