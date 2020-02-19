Инвалиду заплатят 600 тысяч за его дом, сгоревший в результате ДТП

Талицкий райсуд взыскал 600 тысяч рублей в пользу инвалида, чей частный дом сгорел в результате ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облпрокуратуры, ЧП случилось в ночь с 27 на 28 мая 2019 года в селе Бутка. Местная жительница и ее знакомый вдвоем катались по селу на принадлежащей ему машине, за рулем была молодая женщина. Не справившись с управлением, она въехала на территорию частного дома, пробив стену надворной постройки. Постройка загорелась, пламя перекинулось на другие строения, включая частный жилой дом. В результате были уничтожены надворные постройки, домашнее имущество, дом пришел в состояние, непригодное для проживания. Хозяин дома – инвалид третьей группы, а проживала в доме молодая семья с ребенком.

В интересах собственника прокуратура района обратилась в суд с иском к виновнице ДТП и собственнику автомобиля, требуя компенсировать причиненный ущерб. Суд взыскал с ответчиков в пользу инвалида 600 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Как уже писал «Новый День», в результате ДТП травмы получил пассажир и владелец автомобиля – молодой человек, 1991 года рождения, находившийся на переднем сиденье. Девушка-водитель не пострадала. Гаишники выяснили, что за рулем была дама, так как ее спутник был пьян. Прав у девушки нет и никогда не было.

Талица, Евгения Вирачева

Талица. Другие новости 19.02.20

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