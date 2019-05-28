В уральском селе сгорел дом, в который посреди ночи врезалась машина (ФОТО)

УГИБДД Свердловской области выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого сгорел автомобиль, а целая семья осталась без крыши над головой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД, сегодня в 02:35 в селе Бутка молодая женщина 1990 г.р. на автомобиле «Опель-Астра» не справилась с управлением и врезалась в хозяйственные постройки жилого дома. В результате ДТП машина загорелась, пламя перекинулось на жилище.

В этот момент в доме находилась семья из трех человек: 28-летний мужчина, его 27-летняя супруга и годовалый сын. Проснувшись от громких хлопков, глава семейства разбудил своих близких, и они вылезли через окно. Хозяин дома попытался справиться с огнем подручными средствами, но это не помогло, так как был порывистый ветер. Огонь уничтожил все надворные постройки и жилой дом. Семья не пострадала.

В результате ДТП травмы получил пассажир автомобиля – молодой человек, 1991 года рождения, находившийся на переднем сиденье. С сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой он был госпитализирован, но потом отпущен домой. Девушка-водитель не пострадала. Гаишники выяснили, что машина принадлежала юноше, но вела его девушка, так как ее спутник был пьян. Прав у девушки нет и никогда не было.

Бутка, Талицкий район, служба информации

Бутка, Талицкий район. Другие новости 28.05.19

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