Одна женщина погибла, 33 человека спаслись при пожаре в благотворительной организации

Сегодня в 5:15 утра в Екатеринбурге на улице Дунайской, 60, загорелось двухэтажное жилое здание, где располагалась благотворительная общественная организация социальной адаптации граждан «Твой дом».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, до прибытия пожарных эвакуировано 32 человека, еще одного человека огнеборцы спасли из зарешеченного окна дома. Во время тушения обнаружено тело женщины около 50 лет.

Причина пожара устанавливается. Прокуратура Чкаловского района проводит проверку. В частности, она выяснит, имела ли общественная организация право размещать в частном двухэтажном доме такое большое количество людей и соблюдались ли требования пожарной безопасности при эксплуатации здания. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе ГУ МЧС отмечают, что прибывшие пожарные не смогли оперативно приступить к тушению, так как сначала требовалось отключить электричество.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

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