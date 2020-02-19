После пожара в приюте на Дунайской возбуждено уголовное дело

Следователи заявили о возбуждении уголовного дела после пожара в приюте, где погибла женщина. Скончавшаяся была постоялицей социально-реабилитационного центра «Твой дом».

«По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека», – сообщили в СУ СК по Свердловской области. Обстоятельства случившегося уточняются, опрашиваются очевидцы ЧП, постояльцы и сотрудники приюта. Назначена экспертиза, чтобы определить точную причину смерти женщины.

Пожар в доме на улице Дунайской, где находился центр «Твой дом», случился сегодня около 5 часов утра. 32 человека спаслись до прибытия пожарных, одного спасли сотрудники МЧС, одна женщина погибла. К разбирательству подключилась прокуратура, устанавливается, имела ли общественная организация право размещать в частном двухэтажном доме такое большое количество людей и соблюдались ли требования пожарной безопасности при эксплуатации здания.

Екатеринбург, Елена Иванова

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