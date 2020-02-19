Больше трети предприятий малого бизнеса в 2019 году пошли на сокращение сотрудников

По итогам 2019 года 34 процента субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области были вынуждены пойти на сокращение штатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня, выступая заседании профильного комитета заксобрания, бизнес-омбудсмен Елена Артюх. Число субъектов МСП за год сократилось на 700, людей, занятых в этом сегменте экономики, примерно на 9 тысяч человек. В качестве причины коммерсанты назвали рост издержек, в частности – на исполнение обязательных требований законодательства.

Председатель комитета Альберт Абзалов назвал эту цифру тревожной и попросил объяснить, что происходит.

Елена Артюх пояснила, что отдельные решения правительства, особенно в части налоговой политики, могут обрушить целые отрасли, в которых работают предприятия малого и среднего бизнеса, и точечная поддержка отдельных предпринимателей в этих условиях не сможет создать благоприятный деловой климат. Например, сейчас бизнес-сообщество взволновано возможной отменой ЕНВД с 2021 года. «Это самый понятный и любимый нашими микропредприятиями налоговый режим», – отметила Артюх.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 19.02.20

Суд по мере пресечения Кызласова закрыли от прессы (ФОТО). / Трамвай сбил подростка в центре города (ФОТО). / Подробности о «реабилитационном центре», где на пожаре сгорела женщина (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»