В зоопарке традиционно выбирают самого красивого самца (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке традиционно выбирают самого красивого самца. В конкурсе участвуют представители четырех биологических классов. Цель конкурса – привлечение внимания к редким и малоизвестным видам.

Как сообщили РИА «Новый День» в зоопарке, в конкурсе «Зоомистер-2020» участвуют лягушка, змея, птица и кенгуру.

Дендробатус – голубой древолаз. Это яркий красавец маленького размера с большим потенциалом. Размер взрослой особи – всего 40 мм, но видно его издалека. А самкам голубых древолазов ещё и хорошо слышно, так как в период размножения самцы древолазов начинают петь и постукивать пальчиками по камням или веткам деревьев. Многие древолазы очень ядовиты, потому что в природе они едят ядовитых беспозвоночных (муравьёв, многоножек и др.), благодаря чему их кожные железы вырабатывают слизь, содержащую сильный яд. Если же кормить древолаза не ядовитыми насекомыми, то он будет совершенно безопасен.

Давид – радужный удав. Понять, почему этот некрупный коричневый удав назван радужным, можно лишь внимательно рассмотрев его на солнце. Только тогда каждая чешуйка на коже начинает переливаться всеми цветами радуги. Давид работает в зоопарке анималотерапевтом в отделе прирученных животных и занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья. Причём очень хорошо отличает знакомых и сотрудников отдела от людей, пришедших на занятие первый раз. С удовольствием идёт на раскрытые ладони, крепко держится за руку и очень любит греться, свернувшись в калачик, в капюшонах курток гостей.

Оскар – Александрийский кольчатый попугай. Попугай, названный в честь полководца Александра Македонского, обладает яркой внешностью и самоуверенным характером. Недаром этих птиц издавна держали в домах и ценили за ласковый нрав и красоту. В Древнем Риме Александров попугай считался весьма ценным подарком. Но не надо забывать, что мощный клюв плюс высокий интеллект и природное любопытство может превратиться в крайне разрушительную смесь для вашей квартиры. Оскар, как и прочие представители его вида, ослепительно красив, любопытен и умен.

Пол – кенгуру Хагена. Этот новогвинейский лесной кенгуру мало похож на всем известного рыжего кенгуру. Небольшого роста, с темной шерстью на спине, растущей вперед от загривка к затылку. Хвост при прыжках «втыкается» голым кончиком в почву.

Питается не только овощами, фруктами, корой деревьев и зеленью, но и животной пищей. Среди европейских зоопарков кенгуру Хагена есть только в одном – Пражском. Среди российских – в Екатеринбургском и зоопарке Нижнего Новгорода. Молодой самец Пол довольно любопытен, всегда первым подходит изучать новые предметы в вольере или содержимое подноса для завтрака. Может отобрать у своей самки понравившийся лакомый кусочек, но при этом всегда встаёт на её защиту перед лицом опасности.

Проголосовать за любого понравившегося кандидата можно на официальном сайте зоопарка зоопарк.екатеринбург.рф или в инстаграме.

Итоги подведут в воскресенье, 23 февраля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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