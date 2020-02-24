Зоомистером-2020 стал попугай (ФОТО)

В екатеринбургском зоопарке закончилось традиционное ежегодное онлайн-голосование за самого привлекательного самца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году победу одержал александрийский попугай по кличке Оскар. Эта птица обладает яркой внешностью и самоуверенным характером. Но мощный клюв, высокий интеллект и природное любопытство может превратиться в крайне разрушительную смесь для вашей квартиры, предупреждают в зоопарке. Оскар набрал 40% голосов.

На втором месте – кенгуру Хагена Пол, 30% голосов. Он довольно любопытен, всегда первым подходит изучать новые предметы в вольере или содержимое подноса для завтрака. Может отобрать у своей самки понравившуюся еду, но при случае всегда встанет на её защиту.

Тройку лидеров замыкает голубой древолаз Дендробатус – лягушка ярко-синего цвета. На четвертом месте оказался радужный удав по кличке Давид.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 23.02.20

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