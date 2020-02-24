Арестован IT-специалист, которого подозревают в покупке наркотика

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал IT-специалиста Александра Литреева до 22 апреля 2020 года.

Как сообщил «Новому Дню» адвокат подозреваемого Алексей Бушмаков, его доверитель подозревается по ч. 1 ст.228 УК РФ «Приобретение наркотических средств». Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

По данным агентства, Александр Литреев не имеет регистрации в РФ, но имеет временный вид на жительство в одной из стран ЕС. Ранее он разработал интернет-приложение для задержанных на митингах, но, по словам его адвоката, в этом его не обвиняют.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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