Программист Александр Литреев, подозреваемый в покупке наркотиков, проведет в СИЗО месяц

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест IT-специалиста Александра Литреева, который подозревается в приобретении наркотика. Молодой человек был задержан вечером 23 февраля с двумя таблетками экстази. Он признал свою вину и выразил готовность сотрудничать с дознанием.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать программиста до 22 апреля. По итогам рассмотрения апелляции Литреев останется в СИЗО, но срок его содержания под стражей сокращен до 30 дней – по 23 марта включительно, сообщили в пресс-службе областного суда.

Ранее «Новый День» писал, что Александр Литреев не имеет регистрации в РФ, но имеет временный вид на жительство в одной из стран ЕС. Он является разработчиком интернет-приложения для задержанных на митингах. Адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что задержание Литреева произошло по анонимному сообщению в полицию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 28.02.20

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