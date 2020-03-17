Суд отпустил домой IT-специалиста, подозреваемого в покупке наркотика

Ленинский райсуд Екатеринбурга смягчил меру пресечения IT-специалисту Александру Литрееву, обвиняемому по ч. 1 ст. 228 УК РФ, с содержания под стражей на домашний арест.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, Литреев будет находиться дома до 22 апреля 2020 года. Обвиняемому запрещено общаться со свидетелями по своему уголовному делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать Интернет. Следствие просило о продлении срока содержания Литреева под стражей, но суд отказал. Литреев освобожден из-под стражи в зале суда. Постановление суда вступит в законную силу через 3 дня, если не будет обжаловано сторонами.

Ранее «Новый День» писал, что Александр Литреев не имеет регистрации в РФ, но у него есть временный вид на жительство в одной из стран ЕС. Он является разработчиком интернет-приложения для задержанных на митингах. Его адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что задержание Литреева произошло по анонимному сообщению в полицию. Молодой человек был задержан вечером 23 февраля с двумя таблетками экстази. Сначала Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать программиста до 22 апреля. Но 28 февраля Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на его арест, учел, что Литреев признал свою вину и выразил готовность сотрудничать с дознанием, и сократил срок ареста до 23 марта.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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