На Среднем Урале упразднили еще одну деревню-призрак

Заксобрание Свердловской области упразднило еще один фактически не существующий населенный пункт – деревню Антоновка Таборинского района.

Как доложил на заседании председатель думы Таборинского сельского поселения Алексей Петренко, в деревне нет постоянного населения, нет жилых домов, нет объектов социальной инфраструктуры, нет торговых точек. Депутаты приняли законопроект практически единогласно (один не голосовал).

Отметим, что законопроект пытались принять еще в декабре прошлого года, но Таборинская районная дума не представила вовремя свой отзыв.

Кроме того, в конце 2019 года замглавы областного минстроя Владимир Вениаминов пояснил депутатам, почему власти упраздняют деревни-призраки. По его словам, это связано с тем, что областные власти должны исполнять задачи, поставленные вышестоящими властями. В частности, в 2020 году должны были быть поставлены на кадастровый учет не менее 80 % населенных пунктов. Муниципалитеты проводят ревизию, чтобы не тратить бюджетные средства на работу с фактически не существующими деревнями.

Таборинский район, Евгения Вирачева

Таборинский район. Другие новости 26.02.20

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