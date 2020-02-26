Ночью на дорогах Свердловской области выпадет до 12 см снега

Сегодня вечером в Свердловской области начался снегопад, который, по прогнозам синоптиков, закончится только завтра к 8 часам утра.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, ожидается, что в центральной части области высота снежного покрова составит 12 сантиметров, на западе – 4,5 сантиметра, на востоке – 7,3 сантиметра, на севере области – 3,2 сантиметра. Температура воздуха составит от -2 до -5 градусов Цельсия.

Во время снегопада на дорогах области будут дежурить 414 единиц дорожной техники. Из них 196 комбинированных дорожных машин, 47 автомобилей с отвалом, 62 автогрейдера, и 109 тракторов и погрузчиков.

Напомним, на расчистку от снега дорог I категории подрядным организациям дается 3-4 часа после окончания снегопада, II, III, IV категорий – 5-6 часов, V категории – 12 часов. Почти 11 тысяч километров региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1 200 единиц дорожной техники.

Уралуправтодор добавляет, что метель и сильный снег ожидаются сегодня ночью также в Тюменской, Курганской областях и ХМАО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

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