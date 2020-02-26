Народные приметы пообещали затяжные холода на Урале

В Екатеринбурге сегодня начался сильный снегопад. По прогнозу синоптиков, к вечеру в регионе высота снежного покрова может составить 12 см. Согласно народным приметам, погода в сегодняшний день покажет, какой будет весна.

«В Мартынов день определяли, когда наступит потепление. Если снег начал таять, то весна будет теплой и ясной. Морозная и сухая погода – к жаркому лету. Осадки и пасмурная погода – к затяжным холодам», – гласят народные приметы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.02.20

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