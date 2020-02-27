В Екатеринбурге проводят проверку из-за смерти беременной женщины в больнице

В Екатеринбурге в больнице № 23 накануне скончалась беременная женщина, ребенка тоже спасти не удалось. По неподтвержденной пока информации, причиной смерти могла стать тромбоэмболия – закупорка сосуда.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга, инцидент произошел днем 26 февраля. Как только женщине стало плохо, ей начали оказывать помощь и вызвали скорую. Сигнал поступил в 12:32, спустя минуту реанимационная бригада выехала на место и прибыла в 12:45. «Это время полностью соответствует времени, которое предписано для выполнения экстренных вызовов федеральными нормативами. До этого момента комплекс реанимационных мероприятий пациентке проводили сотрудники женской консультации ЦГБ № 23», – уточнили в горздраве.

На момент прибытия скорой женщина уже находилась в состоянии клинической смерти. Еще полчаса ее пытались откачать. «На искусственной вентиляции легких при постоянном реанимационном пособии пациентка была экстренно доставлена в ближайшее медицинское учреждение, где ей и ее ребенку была оказана вся возможная медицинская помощь», – сказали в управлении.

Однако спасти женщину и ребенка не удалось. «Смерть беременной женщины и ее малыша – это огромная трагедия для всей семьи, но также это чрезвычайный и трагический случай и для всех медицинских работников, которые оказывали ей помощь. Каждый случай материнской смертности рассматривается комиссией с учетом всех обстоятельств как на уровне городского управления здравоохранения, так и на уровне минздрава области. О причинах, которые привели к гибели женщины и ее ребенка, пока заключение сделать нельзя, так как нет результатов судебно- медицинского исследования и других экспертиз, о которых будет известно позже. Мы приносим искренние соболезнования семье и близким пациентки», – сказали в управлении здравоохранения.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.02.20

В Кушве трех китайцев отправили больницу из-за подозрения на коронавирус. / В Свердловской области определили победителей чемпионата школьной баскетбольной лиги (ВИДЕО). / Апелляцию на арест гендиректора «Титановой долины» рассмотрят завтра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»