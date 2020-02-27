СК начал проверку из-за смерти беременной в женской консультации

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга начал доследственную проверку по факту смерти беременной женщины в больнице № 23. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе областного управления СК России. «В рамках проверки выясняются все обстоятельства смерти, в том числе, проверяется полнота, своевременность и качество оказания женщине медпомощи. По итогам проверки органами следственного комитета будет принято процессуальное решение», – сказали там.

Напомним, инцидент произошел вчера в женской консультации ЦГБ № 23. Женщине на восьмом месяце беременности стало плохо, медики попытались оказать ей помощь, приехавшая на место реанимационная бригада зафиксировала клиническую смерть пациентки. Ее доставили на реанимобиле, подключив к аппарату ИВЛ, в ближайшее медучреждение, однако спасти женщину и ее ребенка не удалось.

Свою проверку также ведет горздрав Екатеринбурга. По неподтвержденной пока информации, причиной смерти могла стать тромбоэмболия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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