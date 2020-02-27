Референдума по прямым выборам мэров не будет: избирком нашел недостоверную информацию в документах

Избирательная комиссия Свердловской области отказала в регистрации инициативной группе по проведению референдума о прямых выборах мэров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при проверке информации о членах инициативной группы в органах внутренних дел выяснилось, что данные о месте регистрации одной из уполномоченных, Алены Смышляевой, недостоверны. Предоставить свою переписку с полицией по этому вопросу членам группы председатель ИКСО Владимир Русинов отказался, мотивируя, что это – служебная информация. Он также выразил удивление, что единомышленники так мало знают друг о друге.

За Алену Смышляеву, которая прославилась тем, что в начале майских протестов прошлого года залезла на дерево в сквере у драмтеатра, вступился член избиркома от партии «Парнас» Владимир Попов, заявивший, что она все равно является жительницей Свердловской области, а значит, имеет право участвовать в инициации областного референдума. Тем не менее, остальные члены избиркома проголосовали за отказ в регистрации инициативной группы. Но сторонники прямых выборов обещали, что придут еще, с более тщательно подготовленными документами.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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