Избирком отложил рассмотрение вопроса об общероссийском голосовании

Областной избирком не стал сегодня рассматривать вопрос, связанный с проведением общероссийского голосования за поправки в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проекте повестки сегодняшнего заседания на сайте ИК СО числился пункт об утверждении программы информационно-разъяснительной деятельности областного и территориальных избиркомов на период подготовки и проведения общероссийского голосования, но эта тема так и не прозвучала.

После заседания председатель областного избиркома Владимир Русинов пояснил «Новому Дню», что этот пункт решили перенести в связи с тем, что Центризбирком рассмотрит вопрос об общероссийском голосовании только завтра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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