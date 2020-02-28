Уволенный директор Орджоникидзевского ДЭУ будет сотрудничать с оппозиционером

Координатор проекта «Дорожный ревизор» Алексей Беззуб и уволенный директор Орджоникидзевского ДЭУ Роман Мягков планируют вместе разработать альтернативную программу уборки города и представить ее мэру Александру Высокинскому.

Как рассказал «Новому Дню» Алексей Беззуб, Роман Мягков интересен ему именно как специалист, изнутри знающий все нюансы уборки улиц в Екатеринбурге, нормативы, состояние коммунальной техники, существующие проблемы. Бывший муниципальный служащий и оппозиционный общественник намерены вместе проанализировать ситуацию с зимней уборкой в Екатеринбурге. Затем Беззуб планирует разработать программу, как сделать город чистым, и представить ее мэру. «Конечно, Александр Высокинский ее не возьмет, – считает общественник, – у него, мне кажется, какие-то другие задачи».

Напомним, в субботу, 22 февраля, Александр Высокинский после объезда города устроил подчиненным показательную порку. Он заявил, что глава Октябрьского района Роман Рудометов и весь руководящий состав Орджоникидзевского ДЭУ будут немедленно уволены. Однако выяснилось, что руководство Орджоникидзевского ДЭУ ушло еще два месяца назад, до Нового года. Назвать журналистам точную дату их ухода мэр не пожелал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 28.02.20

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