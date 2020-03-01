В Екатеринбурге четвертый день разыскивают подростка (ФОТО)

В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток Максим Соколов. Последний раз его видели на Уралмаше.

В момент пропажи на мальчике были черные кроссовки с белой подошвой, спортивные штаны»капа» с белыми лампасами во всю длину штанины, черная толстовка с красной надписью на груди, темно-синяя куртка с ярко-оранжевыми вставками по молнии, на карманах и на рукавах. Его рост 180-185 см, телосложение худощавое. Особые приметы – шрам на подбородке и правой брови.

Поисками ребенка занимается отряд «Прорыв», как рассказал «Новому Дню» координатор поисков Максим, в ближайшее время добровольцы будут обследовать территорию района, искать мальчика по торговым центрам и в других местах. Ранее ребенок уже уходил из дома. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просят звонить старшему поиска по телефону +79950888515.

Екатеринбург, Елена Иванова

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