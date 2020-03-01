На Эльмаше потерялся девятилетний мальчик (ФОТО)

В Екатеринбурге идут поиски девятилетнего Владислава Потапова, который потерялся в пятницу, 27 февраля. Он пропал на Эльмаше, в тот день был одет в черную шапку, темную куртку, черные ботинки и черные строгие брюки.

Приметы мальчика: рост 130 см, среднее телосложение, светло-русые короткие волосы, голубые глаза.

Всех кому что-либо известно о местонахождении Владислава, просят звонить старшему поиска, командиру отряда «Прорыв» Максиму по телефону +79950888515.

Также в пятницу пропал еще один ребенок, 15-летний Максим Соколов. Последний раз его видели на Уралмаше.

Екатеринбург, Елена Иванова

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