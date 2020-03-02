В Екатеринбурге совершено покушение на бывшего топ-менеджера овощебазы № 4

В Екатеринбурге на улице Рощинской совершено покушение на жизнь одного из бывших топ-менеджеров скандально известной овощебазы № 4 и бывшего координатора ЛДПР по Свердловской области, бизнесмена Ивана Обухова.

Неизвестные несколько раз выстрелили в Обухова на улице возле его дома, ранив его. Этот факт подтвердил «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что на улице встретились две компании, в одной из которых была женщина. Все происходило недалеко от парковки. По некоторым сведениям, участники конфликта были в нетрезвом состоянии. «Что конкретно они не поделили, сейчас выясняют сотрудники полиции, выезжавшие на место происшествия. Скорее всего, причиной могла стать словесная перепалка. Обе стороны представителями МВД опрошены, один из фигурантов имеет судимость за мошенничество. Госпитализация раненому не потребовалась, после оказания медицинской помощи в больнице он отпущен. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, применялось травматическое оружие, впрочем, точно на этот вопрос ответит экспертиза», – рассказал Горелых.

Напомним, в ноябре 2017 году Иван Обухов был осужден на три года колонии за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Однако уже через год вышел на свободу – ему зачли срок, проведенный в СИЗО.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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