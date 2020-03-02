Депутат-единоросс ответил родителям школьников: «У тебя воспиталка не выросла»

Депутат законодательного собрания Свердловской области Андрей Гориславцев отчитался в фейсбуке о том, что провел в поселке Горный Щит «урок мужества» совместно с движением «Русь». «Выяснилось, что у ребят Турция ассоциируется с оллинклюзив в Анталии, а не с кровавыми войнами с Россией, в которых Османская Империя потеряла 2/3 своей территории», – написал депутат. Под фото развернулась дискуссия о том, должны ли мужчины в руках с оружием приходить в школы и учить чему бы то ни было детей.

«Людям, совершенно далеким от преподавательской деятельности, нужны ваши дети. Целым организациям нужны. И они идут в школы, идут с оружием, свято веря, что именно это сегодня нужно вашим детям. Вступила я в диалог с мужчинами из духовно-патриотического движения «Русь», увидав их пост с фотографиями. Завязалась дискуссия, мужчины перешли в нападение. Оказывается, проводят в школах уроки «Мужества». Почитала про эту организацию, есть у них несколько школ бокса, и это хорошо. Зачем в школы полезли? Да еще с такими целями. Ведь это не предусмотрено школьной программой, по которой дети должны получать знания. Детям приходится дополнительные часы слушать про войны и лицезреть оружие? Я намерена сделать запрос в министерство образования», – написала у себя в фейсбуке Общественный помощник Уполномоченного по правам человека Свердловской области Ольга Вековшинина.

Это не понравилось депутату Гориславцеву. «Вам не нравится, что мы ребятам рассказываем про подвиг наших предков, защищавших Родину, и показываем образцы оружия. И вы хотите запретить нам рассказывать детям о войне путём запросов и жалоб. Называете себя правозащитником. И цель ваша: поколение танцоров, привыкших к комфорту», – заявил он. На своей странице он добавил, что «мальчиков всегда тянет воевать, побеждать, защищать, это естественно и нормально» и что «на войне спадают маски, проявляются предатели, всёпропальщики, трусы, пацифисты, критики власти и ВС». В ответ на это его же подписчики рассказали, что когда они учились в школе, к ним приходили ветераны Великой Отечественной войны, которые не пропагандировали войну. «Ветераны к нам приходили, да. Но, пулеметов и автоматов в школу не приносили. Рассказывали, про войну, про то, что это ужас, грязь, увечья, смерть. Про то, что война это большое несчастье для любой страны, и, не дай бог, чтобы мы, дети, на неё попали. А у вас война это нормально, естественно, это победы, ордена, почёт, уважение, патриотизм. А про оторванные ноги и гробы с молодыми солдатами, вы как-то умалчиваете, видимо из скромности», – написал екатеринбуржец Алексей Садовский.

Другой пользователь Андрей Слюсарев напомнил Гориславцеву, что «права и обязанности в школе имеют только учителя, ученики и их родители». «Я по Семейному кодексу РФ обязан и вправе заниматься воспитанием, образованием, развитием нравственным, духовным, физическим своих детей. Где в Семейном кодексе РФ указано, что посторонние мужчинопилотки вправе, а тем более обязаны вмешиваться в процесс воспитания моих детей? Руки прочь от наших детей!», – добавил екатеринбуржец Константин Климов.

Гориславцев ответил недовольным отцам коротко: «У тебя воспиталка не выросла».

Напомним, Андрей Гориславцев является членом комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности законодательного собрания Свердловской области. В биографической справке ЗССО о нем сказано, что он окончил Высшую школу милиции, работал оперуполномоченным в РУВД Екатеринбурга, «линия работы – грабежи, разбойные нападения», в 1995-1996 годах в составе СОБР УБОП Свердловской области находился в командировке в Чечне, затем работал в УБОП, специализируясь на борьбе с организованными преступными сообществами и бандформированиями. Сейчас он директор Уральского завода металлоконструкций, вице-президент Федерации бокса Свердловской области, попечитель двух храмов и глава Свердловского общественного движения духовно-патриотического воспитания «Русь». Награжден медалью «За отвагу» в 1996 году. В заксобрании состоит во фракции «Единой России».

Екатеринбург, Елена Сычева

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