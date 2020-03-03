Помощник депутата ЕР о скандале с уроками мужества: «Это спланированная атака на идею патриотического воспитания»

Помощник депутата заксобрания Свердловской области Андрея Гориславцева, который оказался в центре скандала из-за уроков мужества, Максим Бердников рассказал «Новому Дню» о своем видении ситуации. «Что касается конфликта, раздутого в соцсетях, талантливые журналисты за громкими заголовками с целью привлекать внимание вынуждены порой искажать факты, но когда они называют представителей фонда Навального и «Открытой России» возмущенными родителями – это чистая неправда. Все эти люди появились по приглашению помощника омбудсмена Мерзляковой на странице Гориславцева не случайно, одномоментно. Их цель – максимально в преддверии празднования дня Победы умалить заслуги народа в вопросах защиты Отечества. Тут не было персональной нападки на Гориславцева, а спланированная атака на саму идею патриотического воспитания», – подчеркнул собеседник агентства.

Бердников также рассказал, что, в основном, уроки мужества в свердловских школах проводит он сам. «Депутат Гориславцев – руководитель движения, а присутствует он на значимых уроках, например, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, другим памятным военно-историческим датам», – сказал он «Новому Дню».

По словам собеседника агентства, уроки строятся следующим образом: сначала проводится викторина, затем звучат рассказы о героях России и Советского Союза, а после проходит знакомство с видами оружия. «Тут нет каких-то пропагандистских моментов, аудитория всегда разновозрастная, это и маленькие детки, и студенты младших курсов. Обычно сначала проводится викторина по знанию военной истории России, в каких военных конфликтах страна принимала участие, какими событиями мы гордимся и о каких помним. А дальше идет рассказ о героях России, которые принимали участие в современных военных конфликтах, например, об Александре Прохоренко, который погиб в Идлибе. Мы говорим детям, что не только кадровые военные, не только те, для кого служение Родине – это профессия, способны совершать подвиги. Дети сначала не верят, но когда мы рассказываем про пионеров-героев, например, Марата Казея, который подорвал себя вместе с фашистами гранатой, дети слушают с открытыми ртами. Мы рассказываем интересно, не так, как это делают сотрудники школ, это театральные мини-представления. Куча благодарных отзывов у нас, от родителей, учителей, самих детей. Чтобы более интересными сделать мероприятия, мы приносим макеты вооружений первой и второй мировых войн, рассказываем историю оружия, даем возможность потрогать, пофотографироваться, пощелкать затворами – это радостный момент для детей, прикоснуться ко всему этому», – сказал Бердников.

В свердловском отделении партии «Единая Россия», фракцию которой в заксобрании представляет Гориславцев, также прокомментировали ситуацию. «Та дискуссия, которая сейчас активно развернулась в СМИ и соцсетях по поводу уроков мужества, которые проводит депутат Андрей Гориславцев, показывает, что в обществе существуют разные, зачастую противоположные мнения о подобных занятиях. Многие ветераны, прошедшие боевые действия, проводят подобные уроки, встречаются с молодежью в школах и вузах – это обычная практика в рамках патриотического воспитания. Андрей Владимирович – ветеран боевых действий, имеет медаль «За отвагу». Он также проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи во многих школах своего округа, а также в спортивной федерации. Мы знаем, что он, как и многие граждане, искренне верит в необходимость проведения подобных встреч с подрастающим поколением. Нам также известно его обостренное чувство справедливости и порой бескомпромиссные и резкие суждения. Безусловно, общаясь через социальные сети, нужно понимать, что в комментариях будут мнения с противоположной точкой зрения, и эти мнения необходимо корректно учитывать. Но в то же время нельзя не отметить резкость формулировок и зачастую откровенно провокационный характер комментариев и в адрес самого депутата», – подчеркнули в пресс-службе «Единой России», уточнив, что с Гориславцевым будет проведена беседа по поводу манеры общения с пользователями в соцсетях.

В департаменте образования Екатеринбурга «Новому Дню» пообещали предоставить комментарий позднее.

Напомним, депутат законодательного собрания Свердловской области Андрей Гориславцев отчитался в фейсбуке о том, что провел в поселке Горный Щит урок мужества совместно с движением «Русь». «Выяснилось, что у ребят Турция ассоциируется с оллинклюзив в Анталии, а не с кровавыми войнами с Россией, в которых Османская Империя потеряла 2/3 своей территории», – написал депутат. Под фото развернулась дискуссия. Некоторые пользователи посчитали, что подобные мероприятия не должны проводиться в школах. Общественный помощник уполномоченного по правам человека Свердловской области Ольга Вековшинина пообещала обратиться в министерство образования региона. В ответ Гориславцев заявил, что рассказывать о войне нужно, потому что «мальчиков всегда тянет воевать, побеждать, защищать, это естественно и нормально» и что «на войне спадают маски, проявляются предатели, всёпропальщики, трусы, пацифисты, критики власти и ВС».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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