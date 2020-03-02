В Екатеринбурге стрела крана сломалась и оборвала троллейбусные провода (ФОТО)

Необычное ЧП случилось сегодня в Екатеринбурге: у строительного крана сломалась стрела и упала на троллейбусные провода.

Как сообщают подписчики интернет-сообщества «Инцидент. Екатеринбург», ЧП случилось на улице Белинского. «Сломалась стрела у крана. Висит прямо над дорогой, по пути оборвала провода. Все троллейбусы встали», – пишут горожане.

В пресс-службе городского ОГИБДД уточнили, что кран упал у дома № 61. Сейчас движение в обе стороны перекрыто, на месте дежурят два экипажа ГИБДД, в ближайшее время кран увезут.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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