Последствия падения крана на Белинского устранят в течение двух часов (ФОТО)

Последствия падения крана на улице Белинского устранят в течение двух часов.

Об этом сообщили «Новому Дню» в пресс-службе застройщика – группы компаний «Атлас Девелопмент».

«На площадке паркинга одним из субподрядчиков, который использовал маломобильный кран, при производстве плановых ремонтных работ порвался трос, в результате чего секция стрелы опустилась в сторону улицы Белинского. Пострадавших нет, строительство паркинга продолжится другим краном, остановки не будет. На объекте находятся технические специалисты, которые производят оценку и ликвидацию последствий. Допустивший нарушения субподрядчик отстранен от работ. Последствия будут ликвидированы в течение двух часов», – заявили в компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, пока никакие работы по эвакуации крана не ведутся, улица Белинского перекрыта.

Как уже сообщалось, стрела крана падая, оборвала троллейбусные провода.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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