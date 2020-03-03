Фильм Федорченко про Свердловскую киностудию и девяностые номинирован на премию «Ника»

Фильм уральского режиссера Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен» номинирован на премию «Ника» в номинации «Лучший неигровой фильм». С Екатеринбургом картина связана не только именем режиссера, но и темой – лента рассказывает о Свердловской киностудии. В одной номинации с Федорченко – фильм Андрея Тарковского-младшего.

Номинантов национальной премии «Ника» объявили накануне в Москве.

В главной номинации – «Лучший игровой фильм» – пять картин: «Айка» Сергея Дворцевого, «Грех» Андрея Кончаловского, «Дылда» Кантемира Балагова, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Француз» Андрея Смирнова. За звание лучших режиссеров, актеров и сценаристов также поборются в основном причастные к созданию вышеупомянутых фильмов люди.

В номинации «Лучшее неигровое кино» заявлено четыре фильма, среди которых – картина уральского режиссера Алексея Федорченко «Кино эпохи перемен». Согласно информации на сайте кинокомпании «29 февраля», в фильме рассказывается о Свердловской киностудии в эпоху 1990-х годов. Вместе с лентой Федорченко в номинации – фильм Андрея Тарковского-младшего «Андрей Тарковский. Кино как молитва», режиссер Ирина Васильева с работой «О Кире украдкой» и Петр Шепотинник с картиной «Хуициев. Мотор идет!».

Имена победителей «Ники» назовут 29 марта в Москве.

Добавим, фильмы Алексея Федорченко регулярно номинируются на престижные российские и зарубежные премии, фильмы – частые участники фестивалей по всему миру.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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